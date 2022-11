Van Empel en Pieterse laten zich strikken in de Beekse Bergen

Fem van Empel en Puck Pieterse hebben zich laten ringeloren in de Wereldbekermanche van de Beekse Bergen.

De Beekse Bergen was de vijfde manche van de Wereldbeker, met ook Lucinda Brand opnieuw aan de start. Leider Fem van Empel was de eerste om de koers open te laten breken.

Van Empel en Pieterse domineerden technisch in de kopgroep, waarbij ook Alvarado, Marianne Vos, Kata Blanka Vas en Shirin van Anrooij wisten aan te sluiten.

Pieterse probeerde het in de zandbak en leek daarin ook te slagen, maar Van Empel slaagde erin om terug te komen. Van Anrooij bleef in hun zog. Bij het ingaan van de laatste ronde kon zij wegglippen.

Zowel Van Empel als Pieterse reageerden niet, waardoor Van Anrooij met een kleine voorsprong de manche in de Beekse Bergen op haar naam kon schrijven.

Van Empel kwam nog heel dichtbij, maar werd op een seconde achterstand tweede. Pieterse werd derde in dezelfde tijd. Alvarado werd vierde op 25 seconden, 5 tellen later was Vos vijfde.