Ben O'Conner wil opnieuw vooraan meedoen in de Tour volgend jaar: "Ik ben er nog niet klaar mee"

De Australiër (26) kon zijn prestaties in de Tour dit jaar niet herhalen.

Ben O'Conner werd in 2021 nog vierde in het eindklassement van de Tour en won ook de etappe naar Tignes. Dit jaar kon hij echter niet bevestigen in de Tour na een val en hij startte niet meer in de tiende rit. Ook in de Vuelta kwam het er niet uit, maar hij werd wel nog achtste in het eindklassement.

“Ik verwachtte meer, ik wilde echt top vijf rijden. Ik was gewoon niet goed genoeg en kon niet de piek halen die ik wel had in de Dauphiné en richting de Tour. Ik ging vol voor een goed resultaat in de Vuelta en had een goede voorbereiding. Op sommige dagen was ik ook wel goed, maar vaak had ik niet de benen”, zegt hij bij Cyclingnews.

Volgend jaar wil de Australiër meedoen voor het podium in de Tour. “Ik ben er nog niet klaar mee en wil graag doen wat ik in 2021 deed in de Tour. Ik wil echt voor top vijf gaan. Dat is naar mijn idee de plek waar ik op dit moment zit, maar of ik dat ook kan halen... Het parcours is alvast geweldig. Het is jammer dat er niet veel tijdritkilometers in zitten, want ik hou van die discipline. De Tour van 2023 is verder heel cool, met veel zware etappes en flinke bergritten.”