Biniam Girmay over wielrennen in Eritrea: "Wielrennen hoort bij onze cultuur, net als in België"

Biniam Girmay (22) brak dit jaar helemaal door.

Biniam Girmay (22) tekende vorig jaar bij Intermarché-Wanty-Gobert op 6 augustus nadat zijn team DELKO in financiële problemen kwam. De Eritreeër koos voor de Belgische ploeg omdat hem beloofd werd dat hij veel tijd in zijn thuisland mocht spenderen.

En dat doet Girmay ook, na zijn overwinning in Gent-Wevelgem ging hij terug naar Eritrea in plaats van de Ronde van Vlaanderen te rijden. Na zijn overwinning in de Giro werd Girmay helemaal een held in zijn thuisland.

“Wielrennen was al enorm groot in Eritrea, als gevolg van het Italiaanse bewind tussen 1890 en 1941. Mensen zijn hier het gewend om te fietsen. Het is dus niet dat ik opeens tevoorschijn kwam in het peloton en ging winnen. Het hoort bij onze cultuur, net als hier in België”, zegt hij bij Cyclist.