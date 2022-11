Edoardo Affini rijdt graag voor zijn kopman Wout van Aert: "Hij is in staat het beste in je naar boven te halen"

De Italiaan Edoardo Affini (26) mocht in de Vuelta een dag de leiderstrui dragen.

Edoardo Affini reed al zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma. De Italiaan rijdt vooral in dienst, maar erg vindt hij dat niet. "Er waren ups en downs, met als hoogtepunt het dragen van het rood in de Vuelta en de overwinning daar in de ploegentijdrit. En ik werd tweede in een rit in de Giro. Maar het was ook geweldig om voor anderen te werken, bijvoorbeeld voor Wout (van Aert, red.) in Omloop Het Nieuwsblad en de E3", zegt hij Bici.

Affini merkt ook een verschil tussen de verschillende kopmannen bij Jumbo-Visma. "Wout (van Aert, red.) weet wat hij wil. Hij is niet iemand die je komt alles komt uitleggen, maar hij is in staat om je het beste in je naar boven te halen voor een specifiek doel. En dat besef je later. Je merkt zelf dat je je 100% wilt geven."

Dat in tegenstelling tot Primo┼ż Rogli─Ź. "Hij is ook een leider, maar hij is anders dan een Van Aert. Hij is expressiever, in de zin dat hij meer spreekt, hij is nerveuzer. Hij zegt soms dat hij zich niet goed voelt, terwijl dat niet altijd zo is."