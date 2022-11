Intermarché-Wanty-Gobert kondigt opmerkelijke transfer aan van... Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo kondigde in een interview aan dat hij zich niet meer thuis voelt bij zijn club Manchester United.

De Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert springt dan maar vlug op de kar. De Waalse ploeg kondigt de transfer aan de Portugese voetballer op haar sociale media met deze tekst.

"Cristiano Ronaldo: "Ik wil mijn carrière nieuw leven inblazen. Ik heb besloten om me bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux aan te sluiten. #parodie." En met bijhorende foto van Ronaldo in het shirt van de ploeg.

Het gaat natuurlijk om een grap van het sociale media team van de ploeg, maar wel een grap die gesmaakt wordt op sociale media. Het Belgische team pakte dit seizoen wel meer uit met enkele grappen op sociale media.

Cristiano Ronaldo: "I want to revive my career. I have decided to join Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux."#Parody pic.twitter.com/Ad7UF8qsQQ