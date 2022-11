Italiaan Filippo Conca reageert op overstap van Lotto Soudal naar Q36.5 Pro Cycling Team

Q36.5 Pro Cycling Team is de naam die de nieuwe Qhuebak-ploeg krijgt en waar Vincenzo Nibali zich heeft achter gezet. Qhubeka maakte een paar jaar geleden al zijn intrede, maar moest wegens financiële problemen een stapje terug zetten. Volgend jaar maakt het een doorstart op het hoogste niveau en ook Filippo Conca maakt van dit verhaal deel uit.

Begin november werd de volledige kern van 23 renners bekendgemaakt en daar stond Conca al op. Op sociale media geeft de Italiaan nu een korte reactie. "Ik ben heel blij dat ik Q36.5 Pro Cycling Team kan vervoegen. Het is een nieuwe ploeg, een nieuw project. Met als doel om te koersen om de toekomst op een positieve manier vorm te geven."

Welcome to the team, @Filippo_Conca! 🇮🇹🚲



🗨️"I’m really happy to be joining @Q36_5ProCycling! It’s a new team, a new project with the goal of racing to shape the future in a positive way."#RacingTheFuture pic.twitter.com/04J6NShD2B