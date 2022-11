Nieuwe Franse hoop voor grote ronde is toch meer fan van klassiekers: "Ronde toch wel een stapje hoger"

De Fransman werd derde in de Ronde van Vlaanderen en tiende in de Tour.

Valentin Madouas (26) reed eerst een goed voorjaar met een zevende plaats in de E3 Saxo Bank Classic en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. In de Tour hielp hij zijn kopman David Gaudu aan een vierde plaats en werd zelfs nog tiende.

"Ik heb resultaten gehaald op het hoogste niveau, tegen de grote leiders en kampioenen. Ik voel dat ze naar me kijken, dat ze mij tot de favorieten rekenen. Mijn status is veranderd", zei hij bij Le Télégramme.

"Ik heb veel ervaring opgedaan en hadden ons ook specifiek voorbereid op deze Tour. Dat heb ik in andere grote rondes nooit gedaan. Ik was vooral heel constant en dat verbaasde mij ook wel. Ik geloof nu meer in mezelf, dat ik zulke resultaten kan rijden."

En toch zijn de klassiekers nog belangrijker vindt de Fransman. "Als je me zou vragen of ik liever een Touretappe win of de Ronde van Vlaanderen, dan is de Ronde toch wel een stapje hoger."