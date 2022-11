Girorevelatie verlengt met 2 jaar bij Trek-Segafredo

Juan Pedro Lopez heeft bij Trek-Segafredo met 2 jaar verlengd. Zijn nieuwe contract loopt tot eind 2025.

Het contract van Juan Pedro Lopez liep nog tot 2023, maar Lopez en Trek-Segafredo beslisten om zijn contract open te breken. Lopez' nieuwe contract loopt tot eind 2025.

"Door mijn contract nu al te verlengen tonen teambaas Luca Guercilena en het team zelf dat ze veel vertrouwen in me hebben en dat ze in mij geloven zoals ik in mezelf geloof", aldus Lopez. "De komende 3 jaar wil ik tonen dat die contractverlenging de moeite waard is."

Lopez was in de afgelopen Giro een van de revelaties. Hij reed 10 dagen in de roze trui. "Daarna reed ik nog een tegenvallende Vuelta, maar van beide wedstrijden leerde ik veel. Dat heeft me meer motivatie bezorgd om die ongrijpbare overwinning te behalen."