Jay Vine over leven als profwielrenner: "Het is niet altijd zo glamoreus als iedereen denkt"

De Australiër Jay Vine is een van de revelaties van het moment in het wielrennen.

Jay Vine (27) brak dit jaar helemaal door met twee ritzeges in de Vuelta en hij was op weg om de bergtrui te winnen tot hij viel in de achttiende etappe. Ondanks dat hij zei te blijven bij Alpecin-Deceuninck verkoos hij toch om naar UAE Team Emirates.

De Australiër sprak met VeloNews over het bestaan als profwielrenner. “Het is niet altijd zo glamoreus als iedereen denkt. We moeten voor onze eigen hoogtestages betalen, we betalen daar voor het eten, we leven op de weg naast rijdende auto's en die kleine dingen vergen wel iets.”

Renners slapen ook niet altijd in de beste hotels tijdens rittenkoersen. “Jullie zien niet de hotels waar wij in moeten slapen. Ik overweeg de volgende race een klamboe mee te nemen voor de muggen, omdat veel hotels geen airco hebben. Daarom open je de ramen en de muggen vliegen meteen naar binnen.”

Zijn transfer naar UAE is ook een verbetering van zijn contract en Vine koerst nog niet heel lang. “We werken allemaal hard, zodat we straks comfortabel met pensioen kunnen. Het was niet dat ik na mijn Vuelta meteen flink kon gaan feesten. Mijn creditcard is niet zo groot.”