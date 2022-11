Milaan-Sanremo winnaar Mohorič over het dalen: "Er zijn anderen beter en sneller"

De Sloveen won Milaan-Sanremo na een fenomenale afdaling van de Poggio.

Matej Mohorič won het eerste monument van het jaar dankzij zijn spectaculaire afdaling van de Poggio en zijn dropper seatpost. De Sloveen wordt gezien als een van de beste dalers van het peloton. Maar dat vindt hij zelf niet.

"Nee, ik ben zeker niet de beste. Ik denk dat ik redelijk goed ben, maar nee, ik ben niet de beste. Er zijn anderen die beter en sneller zijn dan mij", zegt hij bij Cycling Weekly. "Julian Alaphilippe is redelijk goed, sommige sprinters zijn behoorlijk speciaal, en dan Tom Pidcock natuurlijk, hij is heel snel."

Mohorič werd ook gevraagd naar wat iemand een goeie daler maakt. Volgens de Sloveen speelt zowel het psychologische als het fysieke mee. "Ik denk dat je ermee geboren bent of niet, je hebt het of je hebt het niet, het is het gebrek aan angst denk ik."