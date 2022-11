Lotto-Soudal ziet Zuid-Afrikaanse sprintloods al na halfjaar weer vertrekken

De Zuid-Afrikaan (33) zet een punt achter zijn carrière in de World Tour en Europa.

Reinardt Janse van Rensburg (33) kreeg pas begin mei een contract bij Lotto-Soudal om de degradatie uit de World Tour nog te vermijden. Dat mislukte en ze Zuid-Afrikaanse kampioen houdt het nu voor gezien in Europa, dat kondigde hij zelf aan.

"Voor de wielerfamilie en alle fans die mij gedurende mijn carrière hebben gesteund: het is een verdrietige dag. Ik zet namelijk een punt achter mijn tijd als World Tour-renner. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik de voorbije tien jaar als prof heb mogen koeren op het hoogste niveau."

"Ik heb ontzettend veel mooie mensen ontmoet, verschillende culturen leren kennen en zo kon ik mijn horizon verbreden. Ik zeg dus dag tegen Europa, maar zal jullie snel terugzien. En om met een positieve noot af te sluiten: ik zal in 2023 blijven fietsen. Ik kan niet wachten om bekend te maken wat mijn toekomst zal zijn!", schrijft hij.

Janse van Rensburg behaalde in zijn carrière tien profzeges. Hij werd twee keer Zuid-Afrikaans kampioen op de weg en een keer in het tijdrijden. In 2013 won hij Binche-Chimay-Binche.