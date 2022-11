Verrassende naam wil Nairo Quintana in de ploeg

Nairo Quintana zit nog altijd zonder ploeg. Half november komt een verrassende ploeg uit de bus en hengelen ze naar zijn komst.

Nadat er in het lichaam van Nairo Quintana tramadol was gevonden, werd hij uit de uitslag van de Tour de France geschrapt. Ook gingen Quintana en zijn ploeg Arkéa-Samsic uit elkaar, ondanks de mondelinge overeenkomst die ervoor was gesloten.

Sindsdien is Quintana op zoek naar een nieuwe ploeg. Half november heeft hij die nog altijd niet gevonden en hij kreeg nu een uitnodiging uit onverwachte hoek.

De Colombiaanse continentale ploeg Team Medellín-EPM stuurde een openlijke vraag naar het adres van de Colombiaanse klimmer. “Nairo is onze grote vertegenwoordiger van het Colombiaanse wielrennen. Om deze reden bieden we je vanuit Team Medellin-EPM dan ook aan om je sportcarrière bij ons voort te zetten, met een brede en internationale kalender. Wat zou het ons trots maken als je ons zou vertegenwoordigen", klinkt het.