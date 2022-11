Nairo Quintana reageert op de uitnodiging van een continentale ploeg

Nairo Quintana kreeg een uitnodiging van de Colombiaanse continentale ploeg Team Medellín-EPM. Ondertussen heeft Quintana daarop gereageerd.

"Bedankt voor deze uitnodiging, maar het past niet in mijn plannen", aldus Nairo Quintana voor de camera van Telemedellin. Quintana had eerder een uitnodiging van Team Medellín-EPM gekregen om voor die Colombiaanse continentale ploeg te rijden.

Quintana is nog altijd op zoek naar een ploeg voor 2023. Na de Tour de France werd er in zijn lichaam tramadol gevonden. Zijn naam werd uit de uitslag geschrapt, maar ging in beroep. Maar Quintana ving bot voor zijn beroep. Quintana had met zijn ploeg een mondelinge overeenkomst voor een nieuw contract bij Arkéa-Samsic, maar die ging door de tramadolaffaire uiteindelijk niet door.