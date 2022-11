Ploegleider Jumbo-Visma over Dumoulin: "Het was het goede moment om er een punt achter te zetten"

Tom Dumoulin stopte half augustus definitief met koersen.

Tom Dumoulin kwam in 2020 over van toen nog Team Sunweb (DSM) naar Jumbo-Visma. Dumoulin paste dan ook volledig binnen het plaatje van Jumbo-Visma. "Tom was het ideale uithangbord voor de ploeg, een renner die bij een groot publiek bekendheid geniet", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij CyclingOnline.

Bij Jumbo-Visma kon Dumoulin zich echter nooit echt helemaal doorzetten. In 2020 werd hij wel nog zevende in de Tour en hielp hij Roglic aan eindwinst in de Vuelta, maar begin 2021 trok Dumoulin er een eerste keer de stekker uit. Hij focuste zich bij zijn terugkeer nog eens helemaal op de tijdrit van de Spelen in Tokio en werd er tweede.

Dit jaar moest Dumoulin opgeven in de Giro en besloot daarna alles op het WK tijdrijden te zetten. "Maar uiteindelijk ontbrak het hem aan de motivatie om alles nog een keer opzij te zetten voor dat doel", zegt Van Dongen. En Dumoulin stopte al op 15 augustus.

Hopen dat Dumoulin in het wielrennen blijft

"Het was het goede moment om er een punt achter te zetten. Je kunt achteraf zeggen dat Tom Jumbo-Visma niet gebracht heeft wat we ervan verwacht hadden en ook Tom kwam bij ons met heel andere verwachtingen."

"Maar ik denk dat je daar de loopbaan van Tom mee te kort doet. Ik hoop nu vooral dat hij voor de wielersport behouden blijft. Tom Dumoulin is en blijft een icoon waar het wielrennen veel aan te danken heeft", besluit de ploegleider.