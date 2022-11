UCI vindt al 80 ondertekenaars voor klimaatcharter, onder meer ASO en Flanders Classics doen mee

De UCI wil met haar UCI Climate Action Charter iets doen aan haar impact op het milieu en het klimaat. Organisaties die het charter ondertekenen zijn verplicht om hun uitstoot te meten en te rapporteren volgens internationaal erkende normen alsook concrete maatregelen te nemen om afval en energievraag te verminderen.

De UCI heeft bevestigd dat 80 partijen het charter al hebben ondertekend. Daarbij zitten grote organisaties zoals ASO (Tour de France), RCS Sports (Giro) en Flanders Classics. Ook ploegen zoals Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo doen mee.

"Ons doel bij het aannemen van dit handvest was om de belanghebbenden van de wielersport te verenigen om de uitstoot van onze sport te verminderen en de klimaatverandering te helpen vertragen. Uit de eerste reacties blijkt duidelijk dat onze belanghebbenden onze zorgen en wens delen om bij te dragen aan een betere wereld, en ik kijk ernaar uit om de lijst met ondertekenaars langer te zien worden", zei UCI-voorzitter David Lappartient in een reactie.

8️⃣0️⃣ founding signatories commit to UCI Climate Charter 📰



Click below to find out more 👇#UCIClimateCharter