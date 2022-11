Wout Van Aert binnenkort terug het veld in: "Dit is deze winter mijn enige grote doel"

Wout Van Aert keert binnenkort terug het veld. In 2022 rijdt hij nog 7 crossen.

Donderdag maakte Jumbo-Visma het crossprogramma van Wout Van Aert tot eind 2022 bekend. Hij rijdt nog 7 crossen. Daarna zal hij nog crossen rijden. Zo is het ook zeker dat hij het WK zal rijden. Van Aert kan in Hoogerheide voor de 4e keer wereldkampioen worden.

"Het WK in Hoogerheide is het grote doel van de winter", zei Van Aert tegen Het Laatste Nieuws. "Ik spreek namelijk graag mijn ambities uit. Ook is het WK vlakbij huis en op een omloop waar ik bij de beloften al eens wereldkampioen werd."

Een van de concurrenten zal Mathieu van der Poel zijn. "Ook voor hem is het een thuiscross", ging Van Aert verder. "Hij zal ook gemotiveerd zijn."

Ondertussen is het ook speculeren hoe Van Aert, van der Poel en Tom Pidcock zullen verhouden tegenover de rest. "Het seizoen moet nog beginnen en niet eerder kunnen we iets zinnigs over de waardeverhoudingen zeggen", besloot Van Aert.