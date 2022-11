OFFICIEEL: dit is het veldritprogramma van Wout Van Aert voor 2022

Jumbo-Visma heeft het veldritprogramma van Wout Van Aert bekend gemaakt. Althans toch tot het einde van 2022.

Wout Van Aert zal dit jaar nog 7 keer in het veld te zien zijn. Beginnen doet hij met de wereldbekermanches in Antwerpen (4 december) en Dublin (11 december).

Daarna volgt een drukke kerstperiode. Eerst is er de Exact Cross in Mol op 23 december. Daarna rijdt Van Aert 3 dagen na elkaar. Eerst op 26 december de wereldbeker in Gavere. Daarna de Superprestige in Heusden-Zolder en ook nog Superprestige in Diegem.

Ten slotte zal Van Aert ook nog de Exact Cross in Loenhoet op 30 december rijden.

Het oorspronkelijke plan was dat Van Aert in Kortrijk, een week voor Antwerpen, al het veld zou induiken. Maar hij slaat de manche in de X²O-trofee dus over.