Nairo Quintana is niet van zijn stuk te brengen ondanks nog onzekere toekomst: "Ik zal in WorldTour blijven koersen"

Hoe ziet de toekomst van Nairo Quintana eruit en waar ligt die dan? Alvast in de WorldTour, als we de renner zelf mogen geloven.

Nadat hij bedankte voor het voorstel van het continentale Medellín, sprak Quintana voor aanvang van een Colombiaans Granfondo-event met de pers. "Ik ga in de WorldTour blijven koersen. Volgend jaar zal iedereen Quintana op tv zien koersen in zijn favoriete wedstrijden op internationaal niveau", is de klimmer vastberaden om in de elitecateogrie van het wielrennen actief te blijven.

Ik heb niets fout gedaan en zal blijven strijden

Quintana herhaalde ook nog eens dat nooit Tramadol heeft genomen, datgene waarvan hij beschuldigd is. "Ik heb altijd geprobeerd om mijn onschuld aan te tonen. Ik heb niets fout gedaan en zal blijven strijden." Dat de UCI een aantal van zijn uitslagen schrapte, leidde er uiteindelijk wel toe dat hij weg moest bij Arkéa-Samsic.

"Het was een sneeuwbaleffect. Dankzij enkele van mijn zeges kan de ploeg naar de WorldTour. Het is natuurlijk ernstig, maar ik ben niet gesanctioneerd", benadrukt Quintana dat hij niet geschorst is. "Het is niet dat ze mij ergens in een kamertje hebben opgesloten en daar hebben achtergelaten."