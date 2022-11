Puck Pieterse demonstreert in Overijse: "Had verwacht dat het dichter bij elkaar zou liggen"

Het was een enorme demonstratie van Puck Pieterse in Overijse. Ze gunde geen enkele tegenstand.

"Het was vandaag goed en ik had heel goede benen", vertelde Puck Pieterse in het flashinterview. "Daarom besloot ik om al vanaf het begin initiatief te nemen."

Haar tempo lag in de 1e ronde meteen te hoog voor de rest en zo reed Pieterse al na een paar minuten alleen op kop. Die voorsprong werd alsmaar groter. "In het begin nam ik veel risico's om voorsprong te nemen", ging ze verder. "Daarna deed ik het voorzichtiger. Ik wist waar ik veel risico's kon nemen en gelukkig bleef ik recht."

Uiteindelijk won Pieterse met meer dan een minuut voorsprong voor Fem van Empel. "Ik dacht wel dat het allemaal wat dichter bij elkaar zou liggen, maar deze verschillen vind ik natuurlijk niet erg", besloot Pieterse.