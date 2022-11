Vertrekker zegt Quick-Step vaarwel met goede herinneringen: "Dankbaar voor Lefevere, de eerste die in mij geloofde"

Een vertrek hoeft niet altijd zuur zijn, zeker niet bij Quick-Step. Patrick Lefevere laat een renner gaan die nog een lopend contract had in de persoon van Mikkel Honoré.

In Bladet Ekstra kwam de Deen terug op zijn vertrek. "Ik kan niets negatiefs zeggen over Quick-Step. Daarom is het wellicht voor velen een grote verrassing dat ik mijn contract beëindig bij één van 's werelds grootste wielerploegen. Er was begrip en respect langs hun kant. Dat laat weer eens zien wat voor een goed team het is."

© photonews

Vooral de CEO van de ploeg krijgt niets dan lof van Honoré. "Ik ben enorm dankbaar voor wat Patrick Lefevere voor mij en mijn carrière gedaan heeft. Hij was de eerste die in mij geloofde, dat zal ik nooit vergeten. Ik ben de persoon die ik nu ben dankzij mijn gewezen ploegmaats en de medewerkers van de ploeg. Zij hebben mijn beslissing aanvaard."

De wegen scheiden dus wel degelijk na Nieuwjaar. "Ik heb het gevoel dat dit het juiste moment was om iets nieuws te proberen. Ik droom van een vrijere rol en van het krijgen van kansen in de grotere wedstrijden." Zijn nieuwe ploeg EF Education-EasyPost heeft al aangekondigd dat Honoré één van de kopmannen zal zijn in de klassiekers. Bij Quick-Step werd hij vooral ingezet als renner in dienst.