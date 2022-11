Annemiek van Vleuten haalt €17.000 op voor goede doel van onder meer Amy Pieters

Het was al de derde keer dat de winnares van de drie grote rondes dit jaar een veiling hield. De andere keren leverde dat €10.000 en €8.500 op.

Er werd heel wat geveild voor het goede doel, onder meer Movistar-truien, trainingsuitrusting, schoenen en accessoires, evenals unieke leiderstruien van enkele van de grootste koersen waaronder de Tour de France.

Van Vleuten organiseerde ook meet-and-greets waarbij €10 moest worden betaald en dat werd door meer dan 200 mensen gedaan. In totaal werd €17.400 euro opgehaald voor Amy Pieters, die nog altijd revalideert van haar zware val en coma en voor Bikes4Masai.

Dat is een een liefdadigheidsinstelling die helpt om de Masai-bevolking op de fiets te krijgen, vooral kinderen.

More then 17.000 euro for @AmyPieters Bikes4Masai! Thanks all for coming and donating! 💪 pic.twitter.com/GA5nndwjYd