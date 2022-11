Kimmer Coppejans gaat onderuit in eerste ronde in Valencia

De Belg verloor in twee sets van een Portugees.

Kimmer Coppejans (ATP 199) speelde in het ATP Challengertoernooi van Valencia tegen de Portugees Nuno Borges (ATP 91).

De Portugees had de vorige twee onderlinge duels gewonnen en staat dus in de top 100, wat het sowieso al een moeilijke opdracht maakte voor de Belg.

Coppejans verloor in twee sets, met 6-3 en 6-2 na 1u16min. Het was het eerste toernooi van Coppejans sinds hij half oktober verloor in een toernooi in Zuid-Korea.