Ewoud Vromant: "Belgische paralympische sport op hetzelfde niveau als de olympische sport"

De paralympiër pakte dit jaar heel wat titels.

Ewoud Vromant (38) is een van de beste G-wielrenners van België en zelfs wereldwijd. Hij werd Belgisch kampioen op de weg en in de tijdrit, hij werd wereldkampioen tijdrijden en zette het werelduurrecord op zijn naam in de categorie MC2.

"Het uurrecord was natuurlijk een bijzonder moment, maar het hoogtepunt van mijn seizoen is de wereldtitel. Het WK is prestigieuzer omdat er een titel op het spel staat en omdat ik nu de regenboogtrui mag dragen", zegt Vromant bij Sporza.

"Voor mij staat de Belgische paralympische sport op hetzelfde niveau als de olympische sport. We hebben dezelfde steun als de olympische atleten." Vromant is op dit moment aanwezig op een stage van het BOIC in Turkije waar 30 paralympiërs zijn uitgenodigd.

Spelen 2028

Vromant wil nog doorgaan tot de Spelen van 2028. "Ik zal dan 44 jaar oud zijn, ik hoop dat mijn lichaam het toelaat. Als ik goed voor mezelf zorg zoals ik doe, moet dat lukken. Maar ik zal het de komende jaren bekijken", zegt de paralympiër.