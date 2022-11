Het seizoen van de titanen van de Tour vergeleken: wie presteerde het best in 2022, Vingegaard of Pogačar?

Het seizoen van de Deen en de Sloveen onder de loep genomen.

Vingegaard en Pogačar reden in Tirreno-Adriatico, de Waalse Pijl, de Tour en de Ronde van Lombardije tegen elkaar dit jaar. Pogačar was bijna altijd de beste, op enkele momenten na.

Zowel Vingegaard als Pogačar komen in 2022 aan 54 koersdagen, Pogačar mocht 16 keer zegevieren, Vingegaard 7 keer. Ook wat het aantal podiumplaatsen betreft klopt de Sloveen de Deen. Pogačar stond 25 keer op het podium, Vingegaard 16 keer.

Pogačar won met de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Slovenië drie van zijn vier rittenkoersen in 2022 of 75%. Vingegaar komt maar aan 20%, maar werd wel tweede in Tirreno-Adriatico, de Dauphiné en de CRO Race, en ook zesde in het Baskenland.

Pogačar wint op punten

Vingegaard won met de Tour de belangrijkste koers van het jaar met nog twee etappezeges. Daarnaast won hij nog ritten in de Dauphiné en de CRO Race en de Drôme Classic.

En toch wint Pogačar zoals in een boksmatch op punten van Vingegaard. Door zijn winst in Strade Bianche, een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen, winst in Montréal en Lombardije en drie ritten in de Tour. De Sloveen botste enkel op de ijzersterke Vingegaard en Jumbo-Visma die iets sterker waren.