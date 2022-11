Arnaud Démare kent zijn nieuwe sprinttrein

Arnaud Démare was voor 2023 op zoek naar een nieuwe sprinttrein. Hij heeft die nu gevonden.

Al enige tijd vormden Ramon Sinkeldam en Jacopo Guarnieri de sprinttrein van Arnaud Démare, maar zij vertrokken respectievelijk naar B&B Hotels-KTM (al is daar nog onzekerheid over, red.) en Lotto Soudal. Démare moest dus op zoek naar een nieuwe sprinttrein.

Bram Welten reed in 2022 al voor Groupama-FDJ en hij maakte al deel uit van de sprinttrein van Démare. Door het vertrek van Sinkeldam en Guarnieri zal Welten de vaste lead-out van Démare worden.

"90% van de koersen zal ik samen met Démare en Miles Scotson rijden", vertelde Welten aan Wielerflits. "Scotson en ik vormen de sprinttrein. Daardoor ga ik in 2023 ook mijn debuut in een grote ronde maken. Normaal ging ik dit jaar al de Vuelta gereden hebben, maar omdat Démare in laatste instantie moest afhaken, reden we samen de Ronde van Polen.