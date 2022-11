Houthulst benoemt de wereldkampioen gravel zondag tot ereburger

Gianni Vermeersch wordt zondag ereburger van Hulshout. Ook zal er een heus volksfeest zijn.

Op 9 oktober werd Gianni Vermeersch in Veneto de allereerste wereldkampioen veldrijden. Dat zal hem zondag in Houthulst het ereburgerschap opleveren. Om 11 uur wordt hij officieel tot ereburger gekroond.

Daarna gaat het naar Klerken. Daar zal van 11.45 uur een volksfeest losbarsten. De gemeente trakteert de aanwezigen op gratis frieten en drank.

Ook is er al meer nieuws over Vermeersch' crossseizoen. Hij zal volgens Het Nieuwsblad na de 1e ploegstage in Benicassim in de kerstperiode het veld induiken. Welke cross hij als 1e zal rijden is nog niet duidelijk.