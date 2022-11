Johan Museeuw moet opnieuw onder het mes: "Binnen voor een paar wisselstukken"

De ex-wielrenner wordt vandaag geopereerd.

Johan Museeuw maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media met een filmpje met daarbij de tekst ‘Binnen voor een paar wisselstukken'. “Social media, het zijn niet enkel leuke dingen, zoals fietsen en eten”, zegt Museeuw.

“Vandaag is een mindere dag: ik ben opgenomen in het ziekenhuis en word geopereerd. Ik ga voor de derde keer in mijn leven terugvechten. We gaan tonen waarom ik de bijnaam ‘De Leeuw’ heb. Tot straks.”

Waarvoor de drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen (1993, 1995 en 1998) en Parijs-Roubaix (1996, 2000 en 2002) precies geopereerd wordt is niet duidelijk.