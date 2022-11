Baloise Trek Lions moet enkele weken door een blessure een renner missen

In de Superprestige van Merksplas kwam Yentl Bekaert ten val. Daarbij raakte de renner van Baloise Trek Lions aan zijn pink geblesseerd. Bekaert reed de cross wel uit.

"Bekaert heeft een breuk in zijn pink en zal moeten geopereerde worden. Hij zal enkele weken buiten strijd zijn", aldus het team.

Again some sad news. Last weekend, Yentl 🦁 got injured during the superprestige in Merksplas 🇧🇪. He has a fracture in his little finger and will undergo surgery soon. Yentl will be out for couple of weeks. 😢



📸 @BelgaImage pic.twitter.com/d0V8gTvqKd