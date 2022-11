Nederlands kampioenschap gaat in 2023 in Zuid-Limburg door

De organisatie van het NK in 2023 is bekendgemaakt. Het kampioenschap zal doorgaan in Zuid-Limburg.

Sittard-Geleen maakte op zijn website bekend dat zij van 23 tot en met 25 juni het NK op de weg organiseren. Het gaat om de wegwedstrijden voor de mannen en vrouwen elite, de beloften mannen en de elite zonder contract bij de mannen en de vrouwen.

Over het parcours is er ook al een en ander bekend. Er is eerst een aanlooplus door Zuid-Limburg. Daarna volgt een lokaal circuit in Sittard. Enkele hellingen zullen in dat circuit zitten, maar die details staan nog niet vast.

De profs zullen het parcours met de aanlooplus rijden. De beloften en elite zonder contract rijden enkel over het lokale circuit.

In 2022 kroonde Pascal Eenkhoorn zich op de VAM-berg tot Nederlands kampioen. Bij de vrouwen was dat Riejanne Markus. Max Kroonen is de titelverdiger bij de beloften.