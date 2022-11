Ultiem afscheid komt eraan voor Iljo Keisse in 't Kuipke, ook Evenepoel komt af: "Remco is mij zeer dankbaar"

Mooi was het al dat Keisse en Evenepoel samen over de meet reden in Binche-Chimay-Binche. Remco was er bij in één van de laatste wegkoersen van zijn ploegmaat en zakt vanavond ook af naar Gent voor 'Merci Iljooo'.

Dat evenement betekent voor Iljo Keisse het ultieme afscheid aan zijn actieve wielercarrière, nadat de Zesdaagse van Gent zijn laatste echte wedstrijd was. Donderdagavond is het opnieuw afspraak in 't Kuipke. Ze maken er een tof event van, met Team Belgium dat het zal opnemen tegen Team International. Het zal sterren kijken zijn, met mannen als Cavendish, Terpstra en Viviani die present tekenen zijn. Ook Boonen, Gilbert komen langs. "Het is echt ongelooflijk dat ze allemaal naar Gent komen voor mij", zegt Keisse bij Radio 2. Remco Evenepoel zal hem eveneens komen uitwuiven. "Ik heb hem veel gesteund tijdens het begin van zijn carrière en daar is hij mij zeer dankbaar voor." NOG TIKKELTJE EMOTIONELER Keisse maakte dus eigenlijk nog maar pas in 't Kuipke de podiumceremonie van de Zesdaagse mee. Samen met Jasper De Buyst werd hij derde. "Dat was al een heel emotioneel moment, maar ik verwacht dat vanavond nog een tikkeltje emotioneler wordt." Wanneer de fiets aan de haak hangt, volgt het ploegleiderschap bij Soudal Quick-Step. "Daar begin ik onmiddellijk aan, dus er zal geen tijd zijn om in een zwart gat te vallen."