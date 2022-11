'Wout van Aert denkt na over deelname aan volgende edities WK gravelracen'

Offroad beperkt zich niet langer tot het veld, er is nu ook het WK gravelracen. Wout van Aert zou daarin de volgende jaren misschien zijn opwachting kunnen maken.

Het eerste WK gravel ging dit jaar door, met Gianni Vermeersch als winnaar en Mathieu van der Poel op een derde plaats. Wie er niet bij was, was Wout van Aert. Na het WK op de weg nam Van Aert uitgebreid de tijd om van Australië te genieten met vrouwlief Sarah en zoontje Georges.

Van Aert verklapte aan WielerFlits, dat binnenkort het volledige interview met hem publiceert, wel dat hij naar het WK gravel gekeken heeft op televisie en dat hij overweegt om in de volgende edities zelf ook mee te doen. "Ik was positief verbaasd hoeveel aandacht dit WK kreeg. Ik denk dat het WK gravel een grote toekomst heeft", aldus de Belgische kampioen veldrijden.

LEUK UITSTAPJE

Bovendien bleek ook dat de sterkhouder van Jumbo-Visma zich ervan bewust is dat het volgende WK gravel opnieuw in Italië doorgaat en dat het in 2024 naar België komt. Als hij zou meedoen, ziet hij dat wel vooral als een leuk uitstapje.