Fransman na eerste jaar bij Groupama-FDJ: "Kan niet erg tevreden zijn omdat ik nog niet heb gewonnen"

De Fransman (30) reed zijn eerste jaar in de World Tour.

Quentin Pacher (30) maakte in 2022 de overstap van B&B Hotels naar World Tour-ploeg Groupama-FDJ. De Fransman presteerde goed in zijn eerste jaar in de World Tour met vijf top zes plaatsen in de Vuelta.

"Vanaf het moment dat ik merkte dat ik mee kon doen in de World Tour en dicht bij de overwinning kwam, ben ik er anders tegenaan gaan kijken. Ik kan tevreden zijn omdat mijn fysieke conditie en mijn niveau zijn zoals ze zijn, en ik weet nu wat ik ermee kan doen, maar ik kan niet erg tevreden zijn omdat ik nog niet heb gewonnen", zegt Pacher op de website van Groupama-FDJ.

Pacher eindigde ook drie keer in de top twintig in de Ardennenklassiekers. "Als je drie keer in de top-20 eindigt, betekent het dat je elke keer gped zat. Dit waren ook koersen die ik de afgelopen twee jaar niet had gereden en ik miste wat ervaring."