'Nieuwe wending bij B&B Hotels-KTM: Jens Debusschere en co mogen een nieuw team zoeken'

Het ziet er voor B&B Hotels-KTM steeds benarder uit. Teambaas Jérôme Pineau zou zijn fiat aan de renners hebben gegeven om een nieuwe ploeg te zoeken.

B&B Hotels-KTM had steile ambities voor 2023. Ze wilden een nieuwe hoofdsponsor binnenhalen. Op termijn was de WorldTour het doel en Mark Cavendish zou tekenen.

Maar eind november is er nog altijd geen duidelijk over het team van volgend jaar. Er lijkt maar geen sponsor te komen. Ook waren er al geruchten dat Cavendish al naar een ander team zou gaan.

Volgens Cyclism'Actu is er een nieuwe wending binnen het verhaal. Teambaas Jérôme Pineau zou aan zijn renners zijn fiat hebben gegeven om een nieuwe ploeg te zoeken. Nochtans heeft het team nog tot begin december de tijd om alles in orde te brengen. Zo lijkt B&B Hotels-KTM die in 2018 werd opgericht, te verdwijnen.

Bij het team liggen onder de 21 renners nog 3 Belgen onder contract. Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop hebben elk nog een contract tot 2023. Zij zouden dus op het laatste moment nog naar een nieuwe ploeg op zoek moeten.