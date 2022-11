Drievoudig Zweeds tijdritkampioen over overstap naar project Nibali: "Meer koersen voor eigen rekening, rol van mentor"

Tobias Ludvigsson trekt na zes jaar bij FDJ de deur achter zich dicht. Op de sociale media van Q36.5 Pro Cycling Team laat de Zweed zich uit over de stap naar zijn nieuwe ploeg. "Ik vind het superspannend om Q36.5 te vervoegen en om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", aldus Ludvigsson.

Het is niet enkel een nieuwe start bij een nieuwe ploeg. Ook qua sportieve ambities verandert er wel wat. "Ik kijk er naar uit om zelf meer kansen te krijgen, terwijl ik ook de rol van mentor zal spelen voor de jongere renners. Dank aan iedereen, in het bijzonder aan Douglas Ryder!"

Hej, @tludvigsson! 🇸🇪👋



"I am super excited to join @Q36_5ProCycling, and starting a new chapter. I am looking forward to having more chances for myself, while also playing a mentoring role to the younger riders. Thank you to everyone, especially @dougryd!"#RacingTheFuture pic.twitter.com/pDCW3I5oc4