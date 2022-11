Philipsen ondanks Tourritzege en het opboksen tegen Jakobsen nog niet voldaan: "9 zeges, niet waar ik op mikte"

Jasper Philipsen ging dit jaar de duels aan met Jakobsen en behaalde zelf 9 zeges, eentje in de Tour. Vraag eens rond of Philipsen een goed seizoen heeft gehad en de meesten zullen 'ja' antwoorden. De sprinter van Alpecin-Deceuninck zelf wil nog meer.

Dat is gebleken uit een intervie met Rouleur. "Ik had twee doelen dit jaar: een rit in de Tour winnen en minstens tien overwinningen behalen. Ik ben gestrand op negen overwinningen, dat was niet waar ik op mikte.Volgend jaar wil ik meer winnen. Als ik mijn tweede plaatsen kan omzetten in overwinningen, zal dat al veel veranderen."

De concurrentie is natuurlijk ook niet min. "In een pure sprint is Fabio Jakobsen heel sterk, maar op het einde van de Tour was ik frisser. Ondanks alle vermoeidheid kon ik mijn snelheid behouden, misschien is dat een sterk punt van mij. Dat komt ook omdat de voorbereiding op de Tour heel goed was."

BLESSURE RICKAERT EEN FACTOR

Hoe evalueert Philipsen de lead-out bij Alpecin-Deceuninck? "Als ik Jonas Rickaert vaker aan mijn zijde had gehad, had ik meer gewonnen. Wegens een vernauwde liesslagader was Rickaert lang out. "Ik denk dat we onze sprinttrein nog altijd kunnen verbeteren. Misschien gaan we een trainingskamp specifiek voor de sprint doen."

Alvast één belangrijke wijziging: ploegmaat Merlier trekt naar Quick-Step. "Ik denk niet dat het vertrek van Tim Merlier iets gaat veranderen, misschien meer voor de media, maar ik doe mijn eigen ding. Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem zullen mijn grote doelen zijn."