Primož Roglič is voorzichtig aan het fietsen: "Ik zie niet in waarom ik de Tour niet nog zou kunnen winnen"

Na zijn valpartijen beperkt Primož Roglič zich voorlopig tot voorzichtig fietsen. De Tour winnen blijft ondertussen wel hoog op zijn verlanglijstje staan.

Roglič is inmiddels onder het mes gegaan aan zijn schouder. Gaan er blijvende gevolgen zijn? "We hopen dat we niets aan de fiets hoeven te veranderen", zegt Roglič aan BICI Pro. "Ik heb een eigen idee over mijn seizoensbegin, maar het hangt allemaal af van mijn herstel. Volgend seizoen is voor mij een beetje een mysterie."

De Sloveen van Jumbo-Visma zit weer op de fiets, maar echte trainingen kun je dat nog niet noemen. "Voorlopig rijd ik kleine rondjes. Volgende week laat ik nog een check doen en is het kijken of ik groen licht krijg om weer volop de trainingen te hervatten. Mijn doel is om me op 11 december te kunnen melden op de stage."

BALANS OPMAKEN AAN EINDE LOOPBAAN

De valpartijen die hij meemaakte en de sterkte van de concurrentie in acht genomen, is het de vraag of Roglič nog zijn droom kan waarmaken om ooit in het geel in Parijs te staan. "Of ik denk dat ik de Tour nog kan winnen? Ik zie niet in waarom niet. Aan het einde van mijn carrière zal ik de balans opmaken en kijken wat ik gewonnen heb en wat niet. Zolang ik het vuur in mij voel branden, zal ik doorgaan."

Jumbo-Visma won dit jaar dus al wel de Tour. Roglič had op dat moment al moeten opgeven. "Het was pijnlijk om thuis te zitten toen Jonas Vingegaard en de andere jongens aan het strijden waren en de Tour wonnen, maar ik kon gewoon niet meer verder. Anders was ik in de koers gebleven."