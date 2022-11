Peter Sagan en Italiaan zetten hun reeksje verder en winnen voor het dertiende jaar op rij

Hoewel de Slowaak al enkele jaren zijn topniveau niet meer haalt wint hij elk jaar.

Peter Sagan zoekt al enkele jaren naar zijn beste vorm. De Slowaak won in 2015, 2016 en 2017 drie wereldtitels op rij, maar vooral sinds 2020 gaat het stilaan bergaf. Desondanks wint Sagan al sinds 2010 en dus al dertien jaar op rij elk jaar een koers. Dit jaar was dat de derde rit in de Ronde van Zwitserland en het nationaal kampioenschap in Slowakije.

Ook de Italiaan Diego Ulissi is bezig aan dezelfde reeks, ook hij won sinds 2010 elk jaar een koers. Dit jaar won hij de GP Industria en een rit in de Tour du Limousin. De Italiaan won al acht ritten in de Giro in zijn carrière. Ulissi heeft wel veel minder koersen gewonnen dan Sagan (121 vs 44).

Een Noor op drie, één Belg in de top tien

Verder doet ook Alexander Kristoff niet veel onder. De Noor won dit jaar vijf keer met een solo in de Scheldeprijs als mooiste overwinning. Hij wint al sinds 2011 of twaalf jaar aan een stuk.

De Fransman Arnaud Démare en de Colombiaan Nairo Quintana winnen al elf jaar op rij hun koers. Quintana heeft voor volgend jaar wel nog geen ploeg. Verder in de top tien ook een Belg, Tim Wellens. Hij wint al negen jaar op rij een koers en is in het gezelschap van onder meer Alaphilippe en Roglic.