Twee Noren van Uno-X stoppen er op hun 25ste en 26ste mee door aanhoudende blessures

De Noren kondigden het nieuws zelf aan op hun sociale media.

Syver Wærsted (26) reed de voorbije twee jaar voor de profploeg van het Noorse Uno-X. De Noor werd in 2021 negende op het Noors kampioenschap op de weg, maar reed verder geen noemenswaardige uitslag. Zijn specialiteit was de sprint.

De Noor had nog een contract bij de ploeg, maar besliste door een aanhoudende knieblessure om er toch mee te stoppen.

Ook een andere Noor, Torjus Sleen (25), hangt zijn fiets aan de haak door aanhoudende blessures. "De afgelopen jaren heb ik geworsteld met wat ziekte en blessures, die mijn ontwikkeling hebben gestopt. Ik had graag veel meer op de fiets willen doen, maar ben tegelijkertijd enorm trots op wat ik heb bereikt", zegt hij op zijn sociale media.

Sleen blonk in 2019 uit bij de beloften met een zevende plaats in de Il Piccolo Lombardia en een tiende plaats op het WK op de weg in Harrogate. Net als zijn ploegmaat Wærsted kon hij zich dus nooit doorzetten bij de profs door blessures.