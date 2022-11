Wereldkampioen tijdrijden Foss droomt nog van meer: "Een grote ronde is nog steeds mijn absolute droom"

De wereldkampioen tijdrijden heeft nog altijd klassementsambities.

De Noor Tobias Foss werd in Wollongong verrassend wereldkampioen tijdrijden voor Stefan Küng en Remco Evenepoel. De rest van zijn seizoen liep niet zoals gepland met een 54e plaats in de Giro en een rustperiode van twee maanden na de Noorse kampioenschapen eind juni.

"Ik denk dat het goed kan zijn om weer vanaf nul te beginnen, een paar goede rittenkoersen te rijden en opnieuw wat vertrouwen op te bouwen. Ik denk dat we beseft hebben dat we een beetje te veel in een keer wilden", zegt hij bij Discovery.

De Noor droomt nog altijd van een grote ronde na zijn negende plaats in de Giro van 2021. "Een grote ronde is nog steeds mijn absolute droom, een droom waar ik naartoe werk. Maar op dit moment is het waarschijnlijker dat ik korte rittenkoersen met een individuele tijdrit kan winnen."

Vertrek bij Jumbo-Visma?

Bij Jumbo-Visma heeft Foss wel heel wat concurrentie met Jonas Vingegaard en Primož Roglič. "Als ik een carrière als klassementskopman in de grote rondes wil nastreven, dan moet ik me beseffen dat het moeilijk zal zijn om naar de Tour of Giro te gaan en daar voor eigen kansen te rijden. Er zijn zoveel andere goede kopmannen hier."