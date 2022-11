Wout van Aert steunt Rode Duivels nog altijd en traint in veelbesproken uitshirt

Wout van Aert werkt aan zijn terugkeer naar het veld.

Wout van Aert maakt komend weekend in Antwerpen zijn comeback in het veld. Hij bracht maandag door in de fitness en deed dat in een opvallende outfit. Hij draagt namelijk een gepersonaliseerd truitje van de Rode Duivels.

Het is het veelbesproken kleurrijke uitshirt van de Rode Duivels waarin het woord 'love' moest worden afgeplakt door de banden met Tomorrowland. De Duivels zouden normaal gezien in de groepsfase niet in dat shirt spelen en die moeten ze eerst nog overleven door te winnen tegen Kroatië donderdag.

Van Aert staat nog altijd achter de Rode Duivels zegt hij op Instagram. Het woord is nu aan de Rode Duivels.