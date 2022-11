📷 "Telt dit als training?" - Prachtig beeld van zoontje Lev en Primož Roglič tijdens diens herstel

Het is bekend dat Primož Roglič het tijdens zijn herstel rustig aan doet. Met zoontje Lev op de fiets kruipen, dat is er wel al bij.

Ook Primož Roglič is de voorbije dagen gespot in Monaco. Daar ging het Beking-criterium door. Daar aan deelnemen deed de Sloveen niet, maar samen met zoontje Lev bevond hij zich wel even op het circuit. Ieder op zijn eigen fiets.

Elk ook in dezelfde houding: hoog op het zadel zittend en de benen uit mekaar. Als dat dan nog eens op foto wordt vastgelegd, levert dat een uniek beeld op. Vader en zoon hebben er alvast plezier in om zo een pose aan te nemen.

Het uiteindelijke resultaat is te zien op de Instagrampagina van Primož Roglič. "Telt dit als een training? Blij om een paar rondjes op de fiets te rijden voor een goed doel. Het is tenminste een start", schrijft de renner van Jumbo-Visma erbij.