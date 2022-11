WK-stunt vergeleken met koers: "Alsof we weg waren met Van Aert, Van der Poel en Pogačar en ze naar mekaar keken"

Wout van Aert heeft zijn steun voor de Rode Duivels laten blijken. Tussen het WK voetbal en de koers zijn nog andere verbanden te trekken.

Op het WK voetbal vielen al meerdere verrassingen te noteren. De grootste stunt werd verwezenlijkt door Saoedi-Arabië, dat tot ieders verbazing grootmacht Argentinië klopte met 1-2. Hervé Renard, de Franse bondscoach van de Arabieren, heeft al veel lof gekregen voor zijn donderspeech aan de rust. Zijn ploeg stond op dat moment 1-0 achter.

Renard is tevens een wielerfanaat en trok in een gesprek met beIN Sports een parallel met de koers. "Ik heb het er met mijn staf over gehad, want we hebben een passie voor het wielrennen. Het was alsof we in een klassieker weg waren met Van Aert, Van der Poel en Pogačar. En terwijl zijn naar mekaar keken, zijn wij vertrokken en zijn we voorop gebleven tot aan de meet."

Beelden van het interview gaan ook rond op sociale media, zoals hierboven te zien is. Saoedi-Arabië heeft zijn tweede WK-match wel verloren van Polen. Benieuwd of er in de loop van het toernooi nog andere vergelijkingen met de koers gemaakt worden.