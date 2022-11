Ex-bergkoning van de Tour de France loopt speciale triatlon naar 3000 meter hoogte

Warren Barguil rijdt zaterdag een triatlon op La Réunion.

Het wordt de 1e triatlon in de carrière van Warren Barguil en het is dan meteen een speciale. Het is de 0-3000 in La Réunion. Barguil won in 2017 het bergklassement in de Tour de France.

Het is eerst 1500 meter zwemmen. Dan volgt 45 km fietsen tot 2000 meter hoogte. Ten slotte moeten de deelnemers nog 10 km tot 3071 meter hoogte lopen. De finish ligt op Le Piton de Neiges.

"Het is een grote uitdaging, omdat het parcours erg zwaar is", aldus Barguil in een persbericht. "Het fietsgedeelte zal me goed afgaan, maar voor het hardlopen is het niet gebruikelijk om van 2000 naar 3000 meter hoogte te gaan. Dat de wedstrijd in december ligt, is alleszins ideaal. Het is in het midden van mijn wintervoorbereiding en de kans op blessures is kleiner."