Fred Wright zet de bloemetjes stevig buiten tijdens het off-season: "Drinken werd wat een gewoonte"

Het is buiten het seizoen voor de wegrenners. Dan durft Fred Wright zich al eens stevig laten gaan.

Na het wegseizoen raakte Fred Wright zijn fiets 4 weken niet aan en hij nam het er flink van. "Ik heb veel troep gegeten en ik kreeg enigszins de gewoonte om te drinken", vertelde hij aan VeloNews. "Misschien wat meer dan een normaal persoon. Laten we zeggen dat ik nogal van het leven had genoten."

Zo'n periode, die overigens van lengte varieert, gebruikt Wright om zich nadien weer volledig te kunnen focussen op de sport. "Je kan niet de hele tijd 'aan' staan", ging hij verder. "Als het eens kan, moet je er het meeste uithalen en zo de balans zoeken. Dat heeft een positieve invloed op hoe je je training benadert. Je kan niet voortdurend half 'aan' staan. Je moet ofwel 'uit' ofwel 'aan' staan. Niet tussenin."

Ondertussen zit Wright weer op de fiets. Hij reed onder meer mee in de Zesdaagse van Gent, waar hij samen Ethan Hayter 6e werd. Daarnaast is hij volop aan het trainen: "De ritten beginnen langzaam, maar zeker langer te worden. Hoewel het nieuwe seizoen dichtbij is, heb ik het gevoel dat ik nog veel lange ritten en trainingen nodig heb vooraleer ik weer een goed gevoel op de fiets heb. Het zal een lang, traag en gestaag proces zijn."