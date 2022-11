Lead-out Roger Kluge vertrekt na vier jaar bij Lotto en doet een stap terug bij Duits continentaal team

Wat al vermoed werd, is nu ook werkelijkheid: lead-out Roger Kluge verlaat Lotto Soudal en tekent niet meer bij na de voorbije vier jaar deel te hebben uitgemaakt van de Belgische ploeg.

Zijn aflopende contract werd niet verlengd en het continentale Rad-Net Oßwald, vroeger bekend als Rad-Net Rose, heeft nu de komst van de 36-jarige Duitser aangekondigd. "Ik had natuurlijk graag nog op WorldTour-niveau blijven koersen, maar ik verheug me erop dat ik bij Rad-Net onderdak vind", zegt Kluge over zijn overstap.

LOOPBAAN AFSLUITEN MET OLYMPISCHE MEDAILLE

Het zal daar toch een net iets andere ervaring zijn dan topsprinters als Caleb Ewan begeleiden. De grootste aspiraties van Kluge bevinden zich op de piste. "Mijn doel is om in 2024 in Parijs voor de vijfde keer mee te doen aan de Olympische Spelen en in het beste geval mijn carrière met een medaille af te sluiten."

Kluge is dan ook een wereldtopper in het baanwielrennen. Dit jaar behaalde hij nog zilver op het WK en bovendien is hij tweevoudig wereldkampioen in de madison. Zijn grootste overwinning op de weg tot dusver is zijn ritzege in de Giro van 2016.