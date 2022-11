"Remco Evenepoel zal steeds kleinere stapjes zetten"

Remco Evenepoel had in 2022 een echt boerenjaar. Maar is er nog ruimte voor verbetering?

Zelf benadrukte Remco Evenepoel al dat hij nog maar 5 jaar renner is en dat hij al die zeges al 2 jaar na zijn zware val in de Ronde van Lombardije realiseerde. Daarmee suggereerde hij dat hij fysiek nog beter kan worden. Volgens zijn teambaas bij Quick Step-Alpha Vinyl Patrick Lefevere zit er nog rek op. "Al denk ik dat hij voor zijn leeftijd al heel ver staat", vertelde hij aan RIDE Magazine. "Langs de andere kant geloof ik niet dat een 22-jarige al volgroeid is. Fysiek en mentaal zal hij nog wat sterker worden en dan zal er ook nog wat ervaring bijkomen. In principe, als hij gezond blijft, zal hij nog beter worden." Ook Evenepoels trainer Koen Pelgrim gelooft dat Evenepoel nog beter kan worden. "Normaal moet hij nog kunnen groeien, maar de stapjes worden steeds kleiner", aldus Pelgrim. "Je ziet tegenwoordig dat renners al op jonge leeftijd door betere training en voeding al grote stappen kunnen zetten. Daarna wordt de marge kleiner."