Stefano Museeuw, zoon van Johan, heeft getekend bij zijn nieuwe ploeg voor 2023

Stefano Museeuw, de zoon van Johan Museeuw, heeft een contract bij zijn nieuwe ploeg getekend. De 25-jarige Belg rijdt volgend jaar voor GO Sport-Roubaix Lille Métropole.

Dat is een Franse formatie die actief is op het continentale niveau. Stefano Museeuw trok na enkele jaren bij BEAT Cycling Club naar Minerva Cycling in 2022. Zijn verblijf daar blijft beperkt tot één seizoen, nadat hij in heel wat koersen moest afstappen. Wel reed Museeuw zich op positieve wijze in de kijker in de Ronde van Overijssel met een zevende plaats.

Bij GO Sport-Roubaix Lille Métropole kondigen ze nu de komst aan van Stefano Museeuw en het feit dat met hem een overeenkomst bereikt werd voor het seizoen 2023. Uiteraard verwijzen ze ook naar zijn vader Johan, de 'Leeuw van Vlaanderen.'

FRANSE KOERSEN ONTDEKKEN

Stefano reed dit jaar enkel koersen in België en Nederland. Bij zijn nieuwe ploeg zal de renner ook wedstrijden op Frans grondgebied ontdekken. Ondanks dat hij nog jong is, heeft Museeuw junior toch al wat ervaring opgedaan en die zal hij kunnen delen met zijn ploegmaats.