Wereldkampioene tijdrijden van 2019 is behandeld voor hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen bij wielrenners-en rensters: het komt al te vaak voor. Bij de wereldkampioene tijdrijden van 2019 waren ze er wel op tijd bij.

De wielerloopbaan van Chloé Dygert komt zeker en vast genoeg uitdagingen tegen. Na haar horrorcrash op het WK tijdrijden van 2020 liep de weg naar volledig herstel sowieso over horten en stoten. Onlangs verklaarde Dygert nog eindelijk pijnvrij te zijn.

Ondertussen is de Amerikaanse ook behandeld moeten worden voor hartritmestoornissen. Dat heeft ze laten weten via haar sociale media. Het goede nieuws is dat de behandeling succesvol is aangeslagen. Dat is uiteraard belangrijk met het oog op de toekomst.

Heart ablation for SVT tachycardia (Supraventricular tachycardia)



My SVT was annoying but not life-threatening, (as long as I stopped immediately if I was training). pic.twitter.com/wjz6QcRYgw — Chloé Dygert (@chloedygert30) November 30, 2022

Dygert benadrukt wel dat haar situatie niet levensbedreigend was, zolang ze bij hartkloppingen onmiddellijk stopte met trainen. Inmiddels heeft de 25-jarige wielrenster de trainingen opnieuw hervat.