Patrick Lefevere schetst al de doelstelling waarmee Remco Evenepoel naar volgende grote ronde trekt

Zullen Patrick Lefevere en Remco Evenepoel weer een topmoment beleven in de volgende grote ronde die de renner gaat betwisten?

Dat zou dan moeten gebeuren in de Giro van 2023. Daar zal Remco Evenepoel aan de start komen. Ook omdat er in die Giro veel meer tijdritkilometers zitten dan in de Tour van volgend jaar? "Dat heeft niet meegespeeld", zegt Lefevere in Het Laatste Nieuws. "We hebben nagedacht over de Tour, maar willen geen stappen overslaan. Remco is nog maar 23 jaar. Hij heeft nog tijd zat om de Tour te rijden."

VOORZICHTIG OVER POTENTIËLE WINST

De CEO van de ploeg verwoordt meteen ook wat de ambitie zal zijn in de Giro. "Podium is het doel. Winst? Je moet altijd met twee woorden spreken. Remco kan misschien iets minder goed zijn dan in de Vuelta of botsen op een sterkere tegenstander."

Wat wel al vaststaat, is dat de aanloop naar de Vuelta dit jaar perfect gewerkt heeft. Ze zullen dan ook proberen om daaraan vast te houden. "Hij reageert goed op hoogte. We zullen de voorbereiding van de Vuelta proberen kopiëren."