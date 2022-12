Perfecte Giro-voorbereiding misschien lastig voor kamp-Evenepoel en namen van mogelijke tegenstanders circuleren al

Nu Remco Evenepoel beslist heeft om de Giro te rijden, is het zaak dé perfecte voorbereiding neer te zetten om zijn tegenstanders de baas te kunnen. Al is het de vraag of dat wel mogelijk is.

In elk geval zijn ze bij Quick.Step bij hun oorspronkelijk plan gebleven door de keuze voor de Giro. "Nog voor Remco de Vuelta won, hadden we het idee om de Giro als volgende stap te nemen", zegt trainer Koen Pelgrim in HLN. "Na zijn eindzege in Spanje hebben we dat moeten herevalueren, maar toen we wisten dat de Tour weinig tijdritkilometers telde, gingen onze gedachten snel naar de Giro."

TIJDRITPOSITIE OP PUNT

Er wordt zelfs al volop verkend. Ze zijn er vroeg bij. "Omdat we hem in februari en maart zo weinig mogelijk willen belasten, doen we dat nu al." De cols uit de slotweek zal Evenepoel (nog) niet op rijden. "Daar ligt nu al sneeuw. De kans is groot dat we er op voorhand niet zullen kunnen passeren." Gaat er nog aan dingen gesleuteld moeten worden? "We zullen nog enkele kleine zaken wijzigen, maar zijn tijdritpositie staat op punt."

Horen ze bij Quick.Step al iets vallen over deelnames van mogelijke tegenstanders? "Er is sprake van Geraint Thomas, Primož Roglič, Almeida en titelverdediger Hindley, maar zij hebben nog niet bevestigd."